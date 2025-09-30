Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Kelkit Belediyesi temizlik filosunu güçlendirdi

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçe belediyesi şehir temizliğinde kullandığı araç filosuna; yüzde 88 oranında yerli ve milli imkânlarla temizlik makineleri ve ekipmanları üreterek 55 ülkeye ihracat yapan Kademe A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:05
        Kelkit Belediyesi temizlik filosunu güçlendirdi
        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçe belediyesi şehir temizliğinde kullandığı araç filosuna; yüzde 88 oranında yerli ve milli imkânlarla temizlik makineleri ve ekipmanları üreterek 55 ülkeye ihracat yapan Kademe A.Ş’nin bir adet kompakt yol süpürme aracı, çöp toplama ekipmanı ve kanal açma aracını eklediğini duyurdu. Düzenlenen törenle toplamda 6 adet araç ve ekipman teslim alınarak belediye envanterine eklendi.

        Şehir temizliğinde kullanılan araçların üretiminde, motorundan yazılımına yerli ve milli imkânları kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kademe A.Ş, Kelkit Belediyesi teslim töreniyle 1 adet kompakt yol süpürme aracı, 1 adet çöp toplama ekipmanı ve 1 adet kanal açma aracını belediyenin hizmetine sundu. Araçların teslim törenine Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik, Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Yard. Doç. Dr. Canan Sancar Özkök, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yalçın, Kelkit İlçe Müftüsü Sıtkı Bektaş, belediye daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

        ‘BELEDİYELERİMİZ YERLİ EKİPMANLARI TERCİH EDİYOR’

        Teslim töreniyle ilgili açıklamalarda bulunan Kademe A.Ş Genel Müdürü Kenan Çelik, “Yerli ve milli araçlarımıza olan talebin sürekli artması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Belediyelerimizin bu tercihleri, Türkiye’nin kendi üretim kabiliyetine olan güvenin de bir göstergesidir. Ürünlerimiz, yurt dışından ithal edilen araçlarla kıyaslandığında yalnızca satın alma maliyetlerinde değil, uzun vadeli kullanım giderlerinde de ciddi avantajlar sağlıyor. Sağlam ve dayanıklı mekanik yapısı, kolay bakım imkânı ve düşük servis maliyetleriyle belediyelerimizin yükünü hafifletiyoruz. Ayrıca araçlarımız; kullanım pratikliği, çevre dostu düşük emisyon değerleri, enerji tasarrufu sağlayan motor ve akü sistemleriyle öne çıkıyor. Bu özellikler sadece belediyelerimize maliyet avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha temiz ve yaşanabilir şehirler oluşturma hedefimize de katkıda bulunuyor. Belediyelerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesi. Bu vesileyle yerli ve milli araçlarımızı tercih ederek hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem de bizlere güvenen tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘HER DÖNEM BELEDİYE FİLOSU DAHA DA GÜÇLENİYOR’

        Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

        “Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemize 30’un üzerinde araç ve ekipman kazandırdık. Çünkü biz biliyoruz ki vatandaşlarımızın beklentileri her geçen gün artıyor ve bu beklentileri karşılamak için belediye olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu oldu. Bu anlayışla ilçemizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek hizmet kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Bugün teslim aldığımız bu yeni araçlar da Kelkit’imizin temizliği ve çevre sağlığı için önemli bir adım olacak. Ayrıca yerli ve milli üretim bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Ülkemizin kendi teknolojisini geliştirmesini desteklemekten mutluluk duyuyor, yerli üreticilerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Yeni araçlarımız sayesinde hemşehrilerimize daha kaliteli, daha hızlı ve sürdürülebilir hizmet sunacağımıza inanıyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

