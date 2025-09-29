Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane Üniversitesi'nde "Kedi Evleri" kuruldu

        Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünce sokak kedileri için kampüs içerisinde "Kedi Evleri" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:24
        Toplumsal Yaşama Katkı ve Hayvan Refahı Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Zehra Yazbahar ile Doç. Dr. Merve Karaçay Türkal'ın çalışmasıyla kampüs içerisinde sokak kedilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için "Kedi Evleri" kuruldu.

        Doç. Dr. Türkal, AA muhabirine, komisyon üyelerinin kampüs alanındaki kedilerle ilgilenildiğini belirtti.

        Türkal, kampüste engelli bir kedi ile ilgilenirken Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışma hakkında bilgi verdim. Rektörümüze kedi evi talebinde bulundum. Kısa bir süre içerisinde iki tane kedi evi yapıldı. Kedi evlerini iki ağaçlık bölgeye yerleştirdik." diye konuştu.

        Üniversite öğrencisi Halenur Çakar ise kampüste çok fazla kedi olduğunu belirterek, "Rektörlüğümüzün yardımıyla yapılan kedi evlerinden dolayı çok mutlu olduk, çok sevindik. Elimizden geldiğince bizde mama ve sularını yenilemeye çalışacağız. Daha çok olmasını istiyoruz. Her fakültenin önüne bir tane yapılsa çok seviniriz." ifadelerini kullandı.

        

        

