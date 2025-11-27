Gümüşhane'de eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Karaer Mahallesi'nde dün eşi N.K'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.
O.K, çıkarıldığı hakimlikçe "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.K'nin ise Trabzon'daki tedavisi sürüyor.
