Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı

        Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 18:34 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı.

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde dün D.B'yi silahla rehin alan ve yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından serbest bırakan H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan H.T, Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de kadın cinayetini meyve kasalarıyla engelleyen esnaf o anları a...
        Gümüşhane'de kadın cinayetini meyve kasalarıyla engelleyen esnaf o anları a...
        Üniversitede kadın memuru rehin alan şüpheli, susma hakkını kullandı
        Üniversitede kadın memuru rehin alan şüpheli, susma hakkını kullandı
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı; saldırı kamerada
        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı; saldırı kamerada
        Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı Boşan...
        Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı Boşan...
        Kayıp olarak aranıyordu, şadırvanda ölü bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, şadırvanda ölü bulundu
        Haber alınamayan yaşlı adam, cami şadırvanında ölü bulundu
        Haber alınamayan yaşlı adam, cami şadırvanında ölü bulundu