Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde dün D.B'yi silahla rehin alan ve yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından serbest bırakan H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.