Gümüşhane'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Gümüşhane'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Mescitli mevkisinde seyreden İ.E.Ö. (30) yönetimindeki 29 AAU 286 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Ş.Ö. (30) ve U.N.Ö. (1), ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
