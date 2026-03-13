Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümüşhane'de konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz etrafında yaşanan bu ateş çemberinde bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde en az etkilenecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği açısından hiçbir problemimiz yoktur." dedi.



Yumaklı, bir otelde sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, dünyada yaşanan gelişmelerin hızla değiştiğini, bugün de İran ile ABD-İsrail savaşına şahit olduklarını ifade etti.



Hükümet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde bütün riskli alanların öncesinden değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, her bir riskin çıkma ihtimalinin değerlendirilmesinden sonra yol haritalarının belirlendiğini aktardı.



Yumaklı, "Gübre ve gübre ham madde tedarikimizi zaten yapmıştık. Gübre stoklarımızda herhangi bir problem yok. Bu kapsamda arzı artırma yönünde de bazı tedbirler de aldık." diye konuştu.



Yumaklı, alternatif ülkelerden gübre tedariki için Ticaret Bakanlığı ile karar alarak bazı ülkelere uygulanan gümrük vergisini sıfıra indirdiklerini kaydetti.



İhracat kapasitesine sahip gübrelerin ihracatını da durdurarak bu ürünlerin yurt içinde daha fazla kullanılabilmesinin önünü açtıklarına işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:



"Ayrıca antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden yurt dışına transitini ve yeniden ihracını da durdurduk. Son olarak dün aldığımız başka bir tedbirle 10 yıldır kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanımına geçici olarak izin verdik. Bütün bu uygulamaların tamamını, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Gübre Takip Sistemi üzerinden kontrollü şekilde 30 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz. Ülkemiz etrafında yaşanan bu ateş çemberinde bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde en az etkilenecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği açısından hiçbir problemimiz yoktur."



Üretim planlamasına dayalı yeni destek modelleri uyguladıklarını anlatan Yumaklı, üretimi artırmak amacıyla, özellikle de kadın ve gençlerin bu üretimin içerisinde daha fazla yer alması amacıyla yol haritası belirlediklerini aktardı.



Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şunları kaydetti:



"Hayvancılık destek ödemelerini geçtiğimiz sene yapmıştık. Şimdi de bitkisel üretimle alakalı üretimin destek ödemelerine başladık. İnşallah ülkemiz genelinde 9 milyar lirası temel destek olmak üzere farklı kalemlerle birlikte 10,7 milyar lirayı çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına bugün itibariyle aktarıyoruz. İnşallah mart ve nisan aylarında toplam 81 milyar lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız."



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan haziran verilerine göre, 2023 Aralık ayından bu yana büyükbaş varlığının yüzde 6,8, küçükbaş varlığının ise yüzde 10,5 arttığını belirten Yumaklı, özellikle "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek" ve "Güçlü Besi, Güçlü Üretim" projeleriyle hayvancılığa yeni bir vizyon kazandırdıklarını ve yeni açıklanan "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesinin de bu vizyonun bir parçası olduğunu söyledi.



Yumaklı, son günlerde sosyal medyada yer alan bazı illerde hayvan refahına aykırı görüntülerle ilgili olarak, "Bizim böyle bir şeye müsaade etmemiz, tasvip etmemiz mümkün değil. Bunun hiçbir gerekçesi de olamaz. Bunlarla ilgili tespitlerimizde biz en ağır cezai müeyyideleri uyguluyoruz. Onlarla alakalı da yeniden olmamasıyla ilgili takiplerimizi de çok yakından sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



- Gümüşhane'ye 62 milyar liralık destek ve yatırım sağlandı



Bakan Yumaklı, son 23 yılda Gümüşhane'de tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 62 milyar liralık destek ve yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Gümüşhane'de coğrafi işaretli pestil ve kömenin daha fazla üretilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması noktasında 32 işletmenin kırsal kalkınma hibe desteklerinden yararlandığını anlatan Yumaklı, bu işletmelerin yılda yaklaşık 5 bin ton üretim yaptığını ifade etti.



Kırsal kalkınma destekleriyle de yerel ürünleri büyütmeye, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Yumaklı, Gümüşhane'de yetiştiricilerin ekonomik hayvancılık yapmaları için 400 bin dekarda mera ıslah çalışmasını tamamladıklarını ve 96 bin dekar alana sahip 3 ovayı koruma altına aldıklarını kaydetti.



Yumaklı, Gümüşhane'nin tarımsal hasılasının son 23 yılda yüzde 96 arttığını söyledi.



Gümüşhane İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nin 1,3 milyar lira maliyetle tamamlandığı bilgisini veren Yumaklı, 17 bin dekarı sulayacak Kelkit Söğütlü Barajı Sulaması Projesi'nin 715 milyon lira maliyetle ağustosta hizmete alınacağını, Şiran Bahçeli Göleti'nin ise yaklaşık 190 milyon lira maliyetle hizmete alındığını kaydetti.



Yumaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya da Allah'tan rahmet diledi.

