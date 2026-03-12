Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


        Ö.A. (39) idaresindeki 29 AAK 655 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Elmalı Caddesi mevkiinde yolun sol tarafındaki toprak birikintisine çarparak devrildi.


        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.A. (70) ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı...
        Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı...
        Gümüşhane'de otomobil ters döndü: 2 yaralı
        Gümüşhane'de otomobil ters döndü: 2 yaralı
        Gümüşhane'de bel fıtığı vakaları Türkiye ortalamasının üzerinde
        Gümüşhane'de bel fıtığı vakaları Türkiye ortalamasının üzerinde
        Jandarmadan yol kontrolünde 500 bin TL değerinde kaçak elektronik ürün ele...
        Jandarmadan yol kontrolünde 500 bin TL değerinde kaçak elektronik ürün ele...
        Alzheimer hastası yaşlı adam Harşit Çayı'nda ölü bulundu
        Alzheimer hastası yaşlı adam Harşit Çayı'nda ölü bulundu
        Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri "zimem defteri" geleneğini yaşattı