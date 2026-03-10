Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, ramazan dolasıyla harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, ramazan dolasıyla harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

        Kelkit Şehit Lokman Oktay İmam Hatip Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Marif Modeli" ile "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasını yaşattı.

        Öğrenciler, okulda çeşitli zamanlarda yapılan kermeslerden elde edilen gelir, harçlıkları ile öğretmenleri ve ailelerinden topladıkları paralarla bir bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı.

        Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, toplumda yer edinmiş güzel bir geleneği yaşatan öğrencilere teşekkür etti.

        Okul Müdürü Zekai Eren ise projenin niyetini çocukların çok iyi bildiğini belirterek, "Erdemli, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik için bu çalışmalar yürütüyoruz." dedi.


        Öğrencilerden Tulin Rana Karakaş da "İlk defa böyle bir uygulamaya katıldım. Gerçekten çok güzel bir hismiş. Kendi imkanımca yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de yiyecek arayan vaşak görüntülendi
        Gümüşhane'de yiyecek arayan vaşak görüntülendi
        Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan sonrası kapanan yol yeniden ulaşıma a...
        Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan sonrası kapanan yol yeniden ulaşıma a...
        Ağaca takılan dronu tüfekle dala ateş ederek kurtardılar
        Ağaca takılan dronu tüfekle dala ateş ederek kurtardılar
        Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan
        Gümüşhane-Giresun karayolunda heyelan
        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli yakalandı