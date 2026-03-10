Gümüşhane'de yiyecek arayan vaşak görüntülendi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yiyecek arayan vaşak, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zigana köyünün Soriya mevkisinde Hakan Özgün'e ait evin bahçesine giren vaşak, bir süre etrafta gezindi. Çevrede yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, bir süre bahçede gezinen vaşağın daha sonra bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.