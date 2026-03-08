Canlı
        MEMLEKET SOFRASI - Gudu güveci

        MEMLEKET SOFRASI - Gudu güveci

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane mutfağının geleneksel yemeklerinden gudu güveci, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

        Giriş: 08.03.2026 - 13:06
        MEMLEKET SOFRASI - Gudu güveci

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane mutfağının geleneksel yemeklerinden gudu güveci, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Gümüşhane mutfağının geleneksel lezzetlerinden gudu güvecinin yapımı anlatıldı.

        Hem evlerde hem de restoranlarda sipariş üzerine hazırlanan yemek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

        Dağlardan toplanan birkaç toprak türünün karıştırılmasıyla hazırlanan çamur, kadın ustaların elinde güveç şeklini alıyor. Ardından tandırda pişirilen güveç, süt ile yıkanmasının ardından güneşte kurumaya bırakılıyor.

        Yüksek ısıya dayanıklı yapısı sayesinde yemeklerin aromasını ve doğal tadını koruyan güveçte yapılan et, tavuk ve sebze yemeklerinde özgün bir lezzet oluşuyor.

        Kentte uzun yıllardır güveç satışı yapan esnaf Ersin Gür, AA muhabirine, güvecin yaş, killi ve kırmızı toprakların birleştirilmesiyle üretildiğini söyledi.

        Güvecin yapımında sadece kadın ustaların çalıştığını belirten Gür, kentte yaklaşık 200 yıldır bu geleneğin yaşatıldığını dile getirdi.

        Yemeğin tarifini anlatan aşçı Turan Şimşek ise güveçte pişirme süresinin yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyledi.

        Güveçte yapılan yemeklerde farklı bir aroma oluştuğunu vurgulayan Şimşek, "Güveçte dana kuşbaşı, domates, patates, soğan, patlıcan, sarımsak, biber, salça, baharatlarımız var. İçine olmazsa olmaz giren lezzetlerden bir tanesi kuyruk yağıdır ve en son dibine de kuzunun döşünden ekleyeceğiz." diye konuştu.

        Güveç yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler: (4 kişilik)

        • 600-700 gram kuşbaşı dana eti (tercihen dana but)
        • 1 adet büyük boy patates
        • 1 adet patlıcan
        • 1 adet büyük boy soğan
        • 3-5 diş sarımsak
        • 1 avuç kuyruk yağı
        • Güvecin dibi için birkaç parça kuzu döşü
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 bardak su
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • Bir miktar ayçiçeği yağı ve salça

        Yapılışı:

        1. Patates ve patlıcan iri iri doğranır.

        2. Doğranmış soğan, biber ve sarımsaklar karışıma eklenir.

        3. Tüm sebzeler bir kapta baharat ve tuzla harmanlanır.

        4. Güvecin dibine yanmaması için kuzu döşü yerleştirilir.

        5. İlk sebze katmanı döşenir, üzerine dana kuşbaşı eklenir.

        6. Bir kat daha sebze yerleştirilir ve en üst sıraya doğranmış domatesler dizilir.

        7. Tereyağı üzerinde gezdirilir.

        8. Salça, bir bardak su ve ayçiçeği yağı karıştırılıp sos hazırlanır ve güvecin üzerine dökülür.

        9. Fırına konulan güveç, yaklaşık 5 saat kısık ateşte yavaş yavaş pişirilir.

