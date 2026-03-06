AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Gümüşhane'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Eğer AK Parti varsa, büyük ve güçlü Türkiye ideali için bir imkan vardır. Eğer AK Parti varsa dünya mazlumlarına umut olan Türkiye için bir imkan vardır. Eğer AK Parti varsa şehirlerimiz için hizmet, eser, refah, kalkınma vardır." dedi.





Büyükgümüş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, ilçe belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.



Daha sonra bir otelde düzenlenen "Teşkilat Sahuru" programına katılan Büyükgümüş, AK Parti olarak ülkenin dört bir yanında, kutlu bir sefer inancıyla ramazan programlarının teşkilat kademeleriyle yürütüldüğünü söyledi.



Büyükgümüş, AK Parti kadrolarının sahada milletle bir araya geldiğini, nerede bir sorun varsa çözmek için çalıştıklarını dile getirdi.



Dinamik ve hizmet aşkıyla yanan ekiplerle sahada mücadele ettiklerini dile getiren Büyükgümüş, "Her partiye böyle güçlü bir ekiple mücadele etmek nasip olmaz. O yüzden geçmişten günümüze Gümüşhane'de partimizi, mücadelemizi bugünlere getiren ve bugün sorumluluk üstlenen tüm teşkilatımızla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.



Teşkilatlarla çok önem verdikleri bir çalışma dönemini birlikte yürüttüklerini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:



"Burada hem bir muhasebe yapıp eksiklerimizi tespit edip hem de inşallah bunları giderdiğimiz güçlü bir geleceği Allah'ın izniyle hep birlikte inşa edeceğiz. Tüm bunlar için değerli arkadaşlar ramazan ayında yürüteceğimiz faaliyetler ayrı bir öneme sahip. Ramazan ayı dayanışma, kardeşlik ruhuyla birlikte bizim milletimizin gönlüne, zihnine en güzel şekilde ulaşabileceğimiz bir zaman dilimi. İnşallah bu mübarek ayda yapacağımız çalışmaların bereketiyle çok daha güçlü sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."



Büyükgümüş, siyasette samimiyetten başka bir güç tanımadıklarına işaret ederek, en büyük güçlerinin milletle kurdukları duygu hissiyatı olduğunu aktardı.



Samimiyet güçlü olduğu müddetçe hedeflere ulaşılabileceğine dikkati çeken Büyükgümüş, şunları söyledi:



"Bu dava, bu mücadele değerli arkadaşlar fedakarlık üzeredir. Bu çatının altında gece gündüz demeden mücadele eden tüm arkadaşlarımızın esas mesleği fedakarlık üstlenmektir. Kadın kollarımız işte burada. Şimdi çocukları komşuya, annelerine, kardeşlerine emanet ettiler. Başkanımız geldi, bir şeyler söyleyecek diye burayı adeta doldurdular. Sadece bugün mü? Sahadaki çalışmalarıyla. İşte herkes ailesiyle iftar yapmanın mutluluğunda bizim kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz 'Ben bir kardeşime nasıl ulaşırım, nasıl onun derdiyle dertlenirim?' bunun peşinde."



- "Yol katedecek çok mesafemiz var"



Türkiye'nin dünyadaki mazlumlar için umut olacağını belirten Büyükgümüş, "Bu geldiğimiz nokta yeterli mi? Bu geldiğimiz nokta nihai amaçlarımıza ulaşmamız için kafi mi? Asla değil, daha gidecek, yol katedecek çok mesafemiz var. Onun için bu teşkilatın birliği, beraberliği, kardeşliği her şeyin ötesinde. Eğer AK Parti varsa, büyük ve güçlü Türkiye ideali için bir imkan vardır. Eğer AK Parti varsa dünya mazlumlarına umut olan Türkiye için bir imkan vardır. Eğer AK Parti varsa şehirlerimiz için hizmet, eser, refah, kalkınma vardır." ifadelerini kullandı.



Büyükgümüş, Ankara'nın musluklarından su akmayan bir şehre dönüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:



"İstanbul'da bakıyorsunuz bir avuç yolsuzluk çetesi bütün şehri hakimiyeti altına almaya çalışıyor. Kendi hevesi için şehrin imkanlarını kullanmaya çalışıyor. Bu dava süreçlerini her birimiz yakından izliyoruz basından. Davayı açan Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemeye bilgileri, belgeleri götürenler Cumhuriyet Halk Partili, 'ben üzülerek bu yolsuzluk sürecinin parçası oldum' diye itirafta bulunanlar Cumhuriyet Halk Partili. Yargılanan belediye başkanları da Cumhuriyet Halk Partili. Biz bunun neresindeyiz AK Parti olarak? Hiçbir yerinde değiliz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illeri ziyaret ettiklerine değinen Büyükgümüş, "Allah'a hamdediyoruz. Gittiğimiz her yerde açılışlarla, konut teslimleriyle, sadece o evler değil, okullar, yollar, hastaneler, barajlar bütün bunların açılışını gerçekleştirdik. 11 şehrimiz 6 Şubat depreminde yerle bir oldu. Portekiz büyüklüğünde bir coğrafyadan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.



Büyükgümüş, AK Parti olarak eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Burada ortaya koyduğumuz emek, varlığımızla, duruşumuzla, milletimize ürettiğimiz siyaset sadece bugün için belirli işleri yapmak değil, bu ülkede nesilleri kurtarmak, Türkiye'nin önümüzdeki on yıllarına, yüz yıllarına istikamet çizmek için siyaset yapmak anlamı taşıyor. O yüzden bu davanın, bu mücadelenin her neresindeysek görevimiz, vazifemiz neyse. Bizim siyaset anlayışımızda hiyerarşiye yer yoktur." dedi.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Köse ve AK Parti İl Başkanı Erdoğdu da programda birer konuşma yaptı.

