        Haberleri

        Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması

        Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a, makamında doğum günü kutlaması yapıldı.

        Giriş: 05.03.2026 - 12:52
        Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması

        Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a, makamında doğum günü kutlaması yapıldı.

        Belediye personeli, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın 64'üncü yaş günü "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini seslendirerek kutladı.

        Yılmaz, doğum günü sürprizi için personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

