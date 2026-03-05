Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a, makamında doğum günü kutlaması yapıldı. Belediye personeli, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın 64'üncü yaş günü "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini seslendirerek kutladı. Yılmaz, doğum günü sürprizi için personeline teşekkür etti.

