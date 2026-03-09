Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekipleri M.Y.'nin araç ile Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta ve şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 46 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Öte yandan merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi'nde G.T.'nin yaşadığı eve düzenlenen operasyonda ise 5 gram metamfetamin yakalandı.


        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli yakalandı
        MEMLEKET SOFRASI - Gudu güveci
        MEMLEKET SOFRASI - Gudu güveci
        Prof. Dr. Selçuk Alemdağ: "Doğu Karadeniz'de yanlış yol planlaması ve yer s...
        Prof. Dr. Selçuk Alemdağ: "Doğu Karadeniz'de yanlış yol planlaması ve yer s...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Gümüşhane'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Gümüşhane'de konuştu:
        Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması
        Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması
        Gümüşhane'de askeri personel beylik tabancasıyla intihar etti
        Gümüşhane'de askeri personel beylik tabancasıyla intihar etti