Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Gümüşhane'de, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı organize edildi.



Dumlupınar Ortaokulu Müdürlüğünce Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Programda, Türkçe öğretmeni Fatih Yavuz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Vali Cevdet Atay, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.





Öğrencilerin şiir okuduğu program, gölge gösterisinin ardından sona erdi.



Programa, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Okay Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

