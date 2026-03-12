Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Gümüşhane'de, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı organize edildi.

        Giriş: 12.03.2026 - 12:25
        Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Gümüşhane'de, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı organize edildi.

        Dumlupınar Ortaokulu Müdürlüğünce Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Programda, Türkçe öğretmeni Fatih Yavuz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Vali Cevdet Atay, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.


        Öğrencilerin şiir okuduğu program, gölge gösterisinin ardından sona erdi.

        Programa, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Okay Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

