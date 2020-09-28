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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Canlı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Mustafa Canlı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da Covid19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane’de binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Türk bayrağına sarılı tabutu evinden araçla Gümüşhane Belediyesi önüne getirilen Canlı için burada Belediye Başkanlığı tarafından tören yapıldı. Gümüşhane’de 3 dönem üst üste Belediye Başkanlığı ve 25. dönem Milletvekilliği yapan Canlı’nın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende babası Temel, eşi Müzeyyen, çocukları Ebru, Elif, Yunus Emre Canlı ve sevenleri hazır bulundu.
Törende konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Gümüşhane’nin 3 dönem Belediye Başkanlığını yapan, 25. dönem Milletvekili olarak görev yapan ve en son İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğünü yapan Mustafa Canlı ağabeyimizin vefatı bizi derinden üzdü. Uzaktan ve yakından buraya gelenler, İstanbul’daki mesai arkadaşları, tüm hemşehrilerimiz bu acımıza paydaş olduğunuz için hepinize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Canlı’nın Gümüşhane’nin yetiştirdiği önemli kişilerden birisi olduğunu dile getiren Çimen, “Mustafa ağabeyimiz iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir arkadaştı. Mustafa bey gönüllerimize hep taht kurdu. Taraflı, tarafsız herkesin ağabeyi, kardeşi oldu. Gümüşhane’nin 19.Belediye Başkanı oydu. 20.Belediye Başkanı da benim. Milletvekili seçildiğinde TBMM’de ziyaretine gittim. Onda küskünlük dargınlık yalnızca bir akşam sürerdi. Onun en kötü sözü “Hey vicdansız” derdi. Ben bütün haklarımı helal ediyorum” diye konuştu.
Önceki dönemlerde Belediye Meclisinde birlikte görev yaptığı Mehmet Devran’ın yaptırdığı duanın ardından Canlı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Kemaliye Camii avlusuna getirildi.
İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Canlı, gözyaşları içerisinde Emirler Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Belediye Başkanı Ercan Çimen, eski milletvekili ve Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemalettin Aydın, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Bir süredir yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid19) nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, 58 yaşında evli ve 3 çocuk babasıydı.

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