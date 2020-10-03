Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı 22 ilden 400’e yakın sporcu Gümüşhane’de pedal çevirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı 22 ilden 400’e yakın sporcu Gümüşhane’de pedal çevirecek

İHA

Türkiye Yol Bisikleti Yarışları tarihi İpek Yolu'nda başladı 22 ilden 400’e yakın sporcu Gümüşhane’de pedal çevirecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın Gümüşhane ayağı tarihi İpek Yolu'ndaki parkurda zamana karşı etabıyla başladı.
Toplam 22 ilden 400’e yakın sporcunun katılımıyla Yıldız A, Yıldız B, Yıldız kızlar, Genç kızlar ve Büyük kadınlar kategorilerinde yeni tip koronavirüs kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde zamana karşı etabı gerçekleştirildi.
Gümüşhane Trabzon karayolunun İkisu mevkiinden başlayan etkinliğe 64 takımdan Büyük Bayan, Genç Bayan, Yıldız Bayan, Yıldız A Erkek, Yıldız B Erkek kategorilerindeki 272 sporcu birer dakika arayla tek tek çıkış yaparak karayolunun trafiğe kapatılan gidiş yönünden 12 ve 14 kilometrelik ‘zamana karşı’ etabında pedal çevirdi.
İkinci gün ise sporcular kent merkezinden başlayarak Limni Gölü yol ayrımına kadar 60 ve 70 kilometre uzunluğundaki yol yarışı etabını kat edecek.
Emniyet, Jandarma ve Karayolları görevlilerinin geniş güvenlik tedbirleri aldığı, 112 Acil Servis ekiplerinin hazırda bekletildiği etkinlikte korona virüs hastalığı salgınına yönelik tedbirlerde alındı.
Alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Gümüşhane’de ülkenin dört bir yanından bisiklet sporcularını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gümüşhanemizde böyle güzel organizasyonları görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gümüşhane’de bu sportif faaliyetlerin gelişmesine çok büyük katkılar sunacağını ümit ediyoruz. Böyle büyük bir organizasyona Gümüşhane olarak ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. Bu organizasyonun buraya gelmesi noktasında emekleri olan herkese teşekkür ediyoruz. Şehrimizde dünden beri her yerde bisikletli sporcularımızı görmek bizlere mutluluk veriyor. Bu bizim için bir ilkti. Bu tür organizasyonları çok kıymetli görüyoruz. Yaklaşık 600 sporcu ve antrenör kafilesini ilimizde ağırlıyoruz. Bu spor turizmi açısından da büyük bir imkan ve fırsattır" dedi.
Yarışmanın ilk etabını bugün gerçekleştirdiklerini dile getiren Atalay, "22 ilden 272 sporcumuz zamana karşı bugün yarışmaya katıldı. Kazasız, belasız güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı
YEREL HABERLER Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı
Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı
YEREL HABERLER Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı
Gümüşhaneli üretici Çilek’ten 3 milyon lira kazandı
YEREL HABERLER Gümüşhaneli üretici Çilek’ten 3 milyon lira kazandı
Türkiye’nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor Gümüşhane ve Bayburt Baroları hafta sonu yeni başkanlarını seçecek
YEREL HABERLER Türkiye’nin son bölge barosu son seçimine ...
Torul’da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Kamuran Taşbilek: “Lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım”
YEREL HABERLER Torul’da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X