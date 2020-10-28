Gümüşhane Valisi, Balkan şampiyonu koşucuyu kabul etti



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük erkeklerde 12 kilometrelik parkuru birinci tamamlayan koşucu Abdullah Çakır´ı makamında kabul etti.

Romanya´nın Poiana Brasov kentinde yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda büyük erkeklerde 12 kilometrelik parkuru birinci bitiren Abdullah Çakır´a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Kamuran Taşbilek, yaşattığı gurur nedeniyle teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Olimpiyat sporcusu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Ercan Muslu yönetiminde çalışan Abdullah Çakır, bir ay önce yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olarak şampiyonaya gitmeye hak kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-10-28 12:36:50



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