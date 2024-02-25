Gümüşhane'de bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kürtün ve Özkürtün belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kırgeriş köyünün Hapandüzü Mahallesi'nde Hasan Sevindik'e ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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