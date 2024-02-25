Gümüşhane'de bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırgeriş köyünün Hapandüzü Mahallesi'nde Hasan Sevindik'e ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kürtün ve Özkürtün belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde hasar meydana geldi.
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