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        Gümüşhane'de bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:59
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        Gümüşhane'de bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kırgeriş köyünün Hapandüzü Mahallesi'nde Hasan Sevindik'e ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kürtün ve Özkürtün belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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