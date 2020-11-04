Otomobilinin içinde silahla öldürüldü Gümüşhane’de bir kişi, husumetli olduğu şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü

Gümüşhane’nin Çalık köyünde bir kişi, otomobilinin içinde husumetli olduğu şahıs tarafından vurularak öldürüldü. Zanlı, cinayetin ardından polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Çalık köyü girişi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla köye giden İ.K., yolda husumetli olduğu Fahri Çalık ile karşılaştı. İ.K. aracını durdurarak, otomobilinde bulunan Fahri Çalık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından İ.K. aracından inmeden belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla Fahri Çalık’a iki el ateş eden İ.K, Çalık’ı başından ve göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Fahri Çalık olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından İ.K, Jandarma Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu.

Fahri Çalık’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otomobilinden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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