Zigana Geçidi, 20 santimlik karla bembeyaz oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zigana Geçidi, 20 santimlik karla bembeyaz oldu

DHA

Zigana Geçidi, 20 santimlik karla bembeyaz oldu


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE, (DHA)DOĞU Karadeniz´in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaşırken, seyirlik manzaralar oluştu.
Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, Zigana Geçidi'nde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı. Zigana Dağı'nın zirvesinde çam ve ladin ağaçlarını süsleyen karla seyirlik manzara oluştu. Bazı kişiler, manzarayı fotoğraflamak için araçlarıyla Zigana'ya geldi. Karayolları ekipleri de Zigana Geçidi'nde yağış nedeniyle tuzlama çalışması yaptı.
'ZİGANA, KARLA MEŞHUR'
Zigana Dağı geçidinde işletmesi bulunan Mehmet Demirci, "Akşamdan bekliyorduk zaten kar yağışını. Kar yağdığı zaman buralar doyumsuz oluyor. Soğuk biraz ama güzel oldu. Zigana Dağı zaten karı ile meşhur bir yer. İnsanlar karın tadını çıkarmak için buralara geliyorlar" diye konuştu.
'MANZARAYI İZLEYE İZLEYE GİDECEĞİZ'
Kar yağışının geç geldiğini söyleyen Nurettin Güner de "Beklenen kar nihayet geldi. Sabah yola çıktık, şimdi Gümüşhane'ye geçiyoruz. Şimdi yağan kar ile daha da güzelleşen manzarayı izleye izleye memleketimize gideceğiz" dedi.
'SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK'
TIR sürücüsü Burak Karayalçın ise "Kar yağdı ama eskiye nazaran henüz az kar var. Geçen yıla oranla bakıldığında buna kar denmez. Ama yine de zincir takmayanlar oluyor, kayan sürücüler oluyor. Dikkatli olunması lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul
2020-12-24 13:25:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışına en çok onlar sevindi Kar gören çocuklar yasak dinlemedi
YEREL HABERLER Kar yağışına en çok onlar sevindi Kar gören çocuklar ...
Gümüşhane’de yoğun kar yağışı Merkezde kar 21 santimetreye ulaştı, il genelinde 124 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yoğun kar yağışı Merkezde kar 21 ...
Gümüşhane kara hasret kaldı Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor
YEREL HABERLER Gümüşhane kara hasret kaldı Aralık ayının son ...
Zigana dağı beyaza büründü Mevsimin ilk etkili kar yağışıyla bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Zigana dağı beyaza büründü Mevsimin ilk etkili kar ...
Taş ocağındaki patlatmada taş isabet eden 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
YEREL HABERLER Taş ocağındaki patlatmada taş isabet eden 1 işçi ...
Gümüşhane’de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yaylaya yağan kar üzerinde çocuklar gibi eğlendiler Aracın arkasına bağladıkları aparatın üzerinde dakikalarca kaydılar
YEREL HABERLER Yaylaya yağan kar üzerinde çocuklar gibi ...
Tır şoförünün son yemeği oldu
YEREL HABERLER Tır şoförünün son yemeği oldu
Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı
YEREL HABERLER Ölen kızının tekerlekli sandalyesini bağışladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X