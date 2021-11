Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti

Gümüşhane’den Trabzon’a giden bir araç Zigana dağında yağış nedeniyle dağ yamacından kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bu gece yarısı gerçekleşen olayda kamyonetiyle Gümüşhane’den Trabzon’a giden Arif Karaduman isimli vatandaş Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerden Zigana dağını tırmanırken Köstere köyü mevkiindeki helikopter pisti yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları aracına çarptı.

Sesleri duyar duymaz yolun boş olmasından da faydalanarak yaptığı manevralarla kayaların altında kalmaktan son anda kurtulan Karaduman, olaydan aracına çarpan ufak kaya parçalarının verdiği hasarla kurtuldu.

Kaya düşmesini engellemek için yol boyunca çeşitli bölgelere yapılan çelik filelere rağmen her yağışlı havadan sonra hemen hergün sürücülerin korkulu rüyası olan yolda olayın ardından Kadaruman küçük kaya parçalarını yoldan temizlerken, ihbarda bulunmasının ardından kısa sürede bölgeye gelen Karayolları ekipleri kapanan yolda temizlik çalışması yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Olay anında çok korktuğunu ifade eden Karaduman, “Araca çarpan kayaların seslerini duyunca hızlıca manevra yaparak kaçarak ilerde durdum. Küçük taşları ben temizledim ama büyük taşlar için Karayolları ekiplerine haber verdim” dedi.

Her yıl milyonlarca aracın geçtiği bu yolda yağışlı havalarda hemen her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Karaduman, bu işin çaresinin yapımı devam eden yeni Zigana tünelinin biran önce açılması olduğunu belirterek tünelin bitmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.