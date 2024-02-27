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        Gümüşhane'de mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı düzenlendi

        Gümüşhane'de mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı, Vali Alper Tanrısever başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:06
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        Gümüşhane'de mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı düzenlendi
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        Gümüşhane'de mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği toplantısı, Vali Alper Tanrısever başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik toplantı salonunda sektör ve kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Vali Tanrısever, toplantı sonrası gazetecilere, mesleki eğitime önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Mesleki eğitimde gençlerimize destek verilmesi ve kollarına altın bilezik takılması hepimizin vazifesi olmalıdır. Topyekun bu işin altına elimizi koymamız lazım. Bunu gerçekleştirirken de çocuklarımızın ve gençlerimizin tırnağına zarar gelmesini önlemeliyiz. Bu kapsamda gerek ülkemizde gerekse Gümüşhane'mizde iş sağlığı ve güvenliği hususunda farkındalık oluşturmalıyız. Çocuklarımızı nitelikli personel, nitelikli çalışan haline getirmemiz lazım. Çocuğumuz okuldan mezun olduğu vakit iyi bir kaynak ustası olsun. Koluna altın bileziğini taksın, istediği firmada çalışsın."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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