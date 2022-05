Yüzlerce yıldır kullanılan patikaları canlandırıyorlar

Gümüşhaneli dağcılar yüzlerce yıldır kullanılan patika yolları kullanarak gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü etkinliğinde rotayı bu kez Aktutan köyüne çevirdi.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular bahar mevsimiyle birlikte hız verdikleri doğa yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde il merkezindeki Kent Ormanından Aktutan köyüne kadar tarihi patika yolda 52 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Bir bölümü ormanlık alan içerisinden gerçekleştirilen yürüyüşte 12 kilometrelik parkuru 5 saatte tamamlayan sporcular 13 mahalleden oluşan Aktutan köyünün tarihi ve doğal güzelliklerini, rengarenk çiçekler ve eşsiz doğasını, Değirmi Göl ile Şalvas Gölü ve her baharda gelip yavrularını bu doğal göllerde büyütüp tekrar göç eden angut kuşlarını görüntüledi.

Oldukça kalabalık bir sporcu grubuyla gerçekleştirilen etkinlikte kafile içerisindeki bir sporcunun çaldığı kemençe eşliğinde horon oynayıp stres atan sporcular bin 870 metre rakımlı Kurtdüzü tepeye zirve tırmanışı yaptıktan sonra vadi boyunca uzanan mahalleler ve doğanın hediyesi eşsiz manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çekerek köy içinde etkinliği tamamladı.

Köy sakinlerinden Hasan Basri Aktaş’ın rehberliğinde gerçekleştirilen programda gölleri, doğası ve mahalleleriyle harika bir gün geçirdiklerini kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Gümüşhane'ye 12 kilometre uzakta doğa harikası bir köy Aktutan. Daha önce de gitmiştim ama bu kadar geniş çerçevede gezmemiştim. Kent ormanından başladığımız yürüyüşümüzde her zamanki patikamızı kullandık. Hava çok güzeldi yer yer mantar topladık. Köyün girişimde Osman Aktaş karşıladı bizi. Hiç gözü korkmadan 50 kişiye çay hazırladı. GÜDAK ekibine katılıp gelen Antalya, Mersin, Hatay, Van, Diyarbakır, Aydın, Denizli, Giresun, Ordu ve Samsunlu Gümüşhane'de memur ve öğrenci olan turizm elçileri herkes çok mutluydu. Rehberimiz Hasan Aktaş’a rehberliği ve çay ikramından dolayı teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği ancak bu kadar güzel olurdu” dedi.

Rehber Hasan Basri Aktaş ise programın Aktutan köyü için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Yürüdüğümüz yol yüzyıllarca sınır köylerden ve köyümüzden şehir merkezine atlarla ulaşımı sağlayan, bir bölümü ormanlık alan içerisinden geçen çok güzel bir patika. Katılımcılar şehir merkezine 12 kilometre mesafede, 13 mahalleden oluşan Aktutan köyünün tarihi ve doğal güzelliklerini, rengarenk çiçekler ve eşsiz doğayı, Değirmi Göl ile Şalvas Göl'ü ve her baharda gelip yavrularını bu doğal göllerde büyütüp tekrar göç eden angut kuşlarını görüntüledi. Tarihi köy okulunun bahçesi cıvıl cıvıldı. Organizasyonu düzenleyen GÜDAK başkanı Mustafa Akbulut, GÜDAK üyeleri ve diğer katılımcılar ile Aktutan köyü gençlerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ekip köy sakinlerinden Burhan Aktaş’ın mütevazi saz ve kemençe yapım atölyesine de uğrayıp sohbet edip yorgunluk atarak tekrar şehre geri döndü.

