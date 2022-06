Musluklardan akan çamurlu su vatandaşları isyan ettirdi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde musluklardan akan çamurlu su vatandaşları canından bezdirdi “Temizlenmek için banyo yapıyoruz, kirleniyoruz”

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde sulama amaçlı yapılan Köse Barajından içme suyu sağlanan Kelkit ve Köse ilçelerinde Nisan ayından beri musluklardan akan çamurlu su vatandaşları isyan ettirirken, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas sorunun 1,5 ay içerisinde çözüleceğini söyledi.

Önceki yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Köse barajından içme suyu temin edilmeye başlanan ve bu nedenle çeşitli arıtma tesislerinin de kurulduğu Kelkit ve Köse ilçelerinde vatandaşlar Nisan ayından beri musluklardan akan çamurlu sudan muzdarip.

Kelkit ilçesinde musluklardan akan çamurlu ve bulanık suyu ne vatandaşlar ne esnaf kullanmazken vatandaşlar hazır su ve taşıma su ile temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Hazır suya para yetiştirmekte zorlandığını ifade eden ilçe sakinleri temizlenmek için girdikleri banyodan kirlenerek çıktıklarını belirterek duruma isyan etti.

Bir önceki yılın kurak geçmesi, bu kış mevsiminin de yağışlı geçmesi nedeniyle baraj gölündeki suyun çamurlu hale geldiği ifade edilirken, tüm imkanlar denenmesine rağmen bir türlü arınmayan su nedeniyle şehrin en büyük ilçesi Kelkit ve Köse ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bu durumdan oldukça sıkıntılı.

Kelkit ilçe merkezinde çay ocağı işleten ve müşterilerine musluktan akan sudan çay yapmak istemediğini söyleyen Hakan Zenginer, “Son 3,5 aydır marketlerden aldığım hazır suları kullanıyorum. Artı olarak köylerden bidonlarla su getiriyorum. İlçemizde çok büyük bir su sorunu var. İnsanlarla bu suyla çay yapmak istemiyorum, utanıyorum bu yüzden hazır su kullanıyorum. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorum. Filtre sıkıntısı olduğunu öğrendik, suyumuz Köse Barajından geliyor. Bu suyun bulanmasının sebebi yetkililerin ilgisizliği, duyarsız kalması. Evde de banyo yapıyoruz, daha sonra kaşıntı oluyor. Bir an önce çözülmesi için yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi.

Eşinin evde yemek yaparken hazır su kullanmak zorunda kaldığını dile getiren ilçe sakini Aydın Meral de “Su sorunu Ramazan ayından beri mevcut. Bugüne kadar biraz düzelme olduysa da net sağlıklı bir suyumuz yok. Söylentilere göre filtrelerde sıkıntılar varmış, alım gücü yokmuş. Ancak bizim konumuz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Halkın sağlığı önemli. Hastaneler bu içme suyundan dolayı hastalarla doluyormuş. Suyu kaynattım yarım saat soğumaya bıraktım ve sonrasında dibinde hala atık vardı. Bunun çözümü bir an önce yetkililerin el atması. Su olayı caddeden de önemli, eğitimden de önemli bütün faaliyetlerden daha önemli. Sağlık başka bir şeye benzemiyor. Şu anda öyle bir durumdayız ki damacana sularla yemek yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Banyoya girme amacı temizlenmektedir, biz girince kirleniyoruz”

Çamurlu akan suda dişlerini fırçalayamadığını ve banyodan kirli çıktığını söyleyen Ahmet Bektaş ise “Bu suda dişlerimi fırçalayamıyorum, çamurlu suyla banyo yapıyoruz. Banyoya girme amacı temizlenmektedir, biz girince kirleniyoruz. Belediye aylardır su sorununu çözmedi bu konuda açıklama da duymadık. Bu sorun ne zaman çözülecek bilgi yok. Kim sorun yok diyorsa yalan söylüyor. Belediyenin ilk görevi temiz su ihtiyacını karşılamak, bunu da sağlamıyorlarsa daha ne iş yapıyorlar” ifadelerini kullandı.



“İçilebilir bir seviyeye henüz gelmedi”

Kelkit’te Nisan ayından bu yana yaşanan su sorununun çözümü için çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas da suyun 1,5 ay içerisinde içilebilir hale geleceğini belirterek, “Nisan ayından bu yana Kelkit ve Köse Belediyelerimizin içme suyu temiz ettiğimiz Köse Barajındaki suyun bulanıklığından kaynaklanan, içme suyumuzda meydana gelen bir sorunla karşı karşıya kaldık. Köse Barajı’nda kış döneminde yağışların fazla olması nedeniyle su seviyesi arttı bu nedenle kirli ve çamurlu su daha önce belediyemiz ve Köse Belediyesi tarafından yapılan paket arıtma su tesisinin bulanık suyu yeterince arıtmaması nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Bu konuda İller Bankasından ve arıtma tesisini yapan firmadan yardım talep ettik. Yapılan incelemelerde barajdan gelen kirli suyun arıtılamadığı ve bundan dolayı Kelkit ve Köse Belediyelerinin arıtma tesisi devre dışı kaldı. Firma yetkilileri birinci adım olarak suyun ilaçlanarak bulanıklığının giderilmesini söylediler. Arkasından da tesisin komple elden geçirilerek yenilenmesini tavsiye ettiler. Biz ilaçlama yöntemiyle suyu kısmen kullanılabilir hale getirmek için harekete geçtik. Su yüzde 80’ler seviyesinde kullanılabilir hale geldi. Bu içilebilir bir seviyeye henüz gelmedi. İller Bankası ile irtibatımız devam etmektedir, onlarla arıtma tesisinin elden geçirmek için 3 buçuk milyon TL civarında bir rakam belirlediler. Biz de belediyeler olarak müracaat ettik, kaynağı temin ettik. Tesisin yeniden elden geçirilmesi kısmına geldik. 12 gün içerisinde buna başlayacağız. Takriben 1,5 ay içerisinde suyu içilebilir hale getireceğiz ve halkın kullanımına sunacağız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.