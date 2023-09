8 Şurada Paylaş!









Bak işte bir gün daha yaşlandık… Sen hala uzatasın. Günaydın…

Ben artık seni hayal ederek değil, seninle başlamak istiyorum her güne, her mevsime, her dakikaya. Günaydın biricik sevgilim.

Biliyorum sen de aklında benle uyanıyorsun. Bunun adı aşk işte bebeğim. Günümüz aydın olsun.