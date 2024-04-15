Güncel akaryakıt fiyatları ile benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından takip ediliyor. En son 21 Mart tarihinde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmış ve fiyatlar değişmişti. Peki, güncel benzin fiyatları ne oldu? İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatları illere göre küçük miktar da olsa değişebiliyor. Bu kapsamda, güncel akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...
ORTA DOĞU KRİZİ HAM PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Orta Doğu'da yaşananlar petrol piyasasında etkisini gösterdi. İran'ın İsrail'e hemen saldırmasından önce, WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 86 dolara yükseldi. Böylece, petrol fiyatları 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesinde kapanmış oldu.
Ham petrol vadeli işlemleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatlarının referans noktası olarak kabul ediliyor ve küresel petrol fiyatlandırması için bir referans noktası görevi görüyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,49 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,04 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,40 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,97 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,33 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,89 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,54 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,11 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL