        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK 2025: Altında rota değişti! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 5 Aralık 2025 ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Altın, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve gelecek hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla Perşembe günü hafif gerilemişti. Sarı metal haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Günü 5 bin 745 TL seviyesinde açan gram altın 5 bin 780 TL'den alıcı buluyor. Peki ons altın kaç dolardan işlem görüyor? 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:48
        Altın, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Aralık toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla Perşembe günü hafif düşüş yaşamıştı. Haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları alış-satış rakamları merak konusu oldu. Ons altın günü 4 bin 202 dolar, gram altın 5 bin 745 TL seviyesinde açtı. Peki, şu an 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 5 Aralık 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.780,1540

        Satış: 5.780,9190

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.208,13

        Satış: 4.209,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.248,2500

        Satış: 9.451,8000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.992,9900

        Satış: 37.691,5900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.955,00

        Satış: 38.232,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.439,19

        Satış: 18.904,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.993,98

        Satış: 37.692,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.360,98

        Satış: 39.329,04

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.209,93

        Satış: 4.315,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.311,64

        Satış: 5.556,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.536,00

        Satış: 95.433,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
