Altın fiyatları yükselişte! İşte 5 Aralık 2025 ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Altın, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve gelecek hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla Perşembe günü hafif gerilemişti. Sarı metal haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Günü 5 bin 745 TL seviyesinde açan gram altın 5 bin 780 TL'den alıcı buluyor. Peki ons altın kaç dolardan işlem görüyor? 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.780,1540
Satış: 5.780,9190
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.208,13
Satış: 4.209,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.248,2500
Satış: 9.451,8000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.992,9900
Satış: 37.691,5900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.955,00
Satış: 38.232,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.439,19
Satış: 18.904,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.993,98
Satış: 37.692,61
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.360,98
Satış: 39.329,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.209,93
Satış: 4.315,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.311,64
Satış: 5.556,22
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.536,00
Satış: 95.433,00