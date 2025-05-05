Son depremler listesi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Alınan verilere göre, gece yarısı Ege Denizi ve Manisa deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…