Son depremler listesi 8 Aralık 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük deprem Antalya'da meydana geldi. İşte, 8 Aralık 2025 son depremler listesi...
Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Antalya 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Antalya depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
GECE DE DEPREM OLMUŞTU
Kentte gece saatlerinde de 4.3'lük bir deprem meydana gelmişti. AFAD, saat 03.31’de meydana gelen depremin merkez üssünü Konyaaltı olarak açıklamıştı. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, il genelinde hissedilmişti.
Saat 12:34'te Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kemer ilçesine 17.75 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 16.93 kilometre derinlikte ölçüldü.
KÜTAHYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.25’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 9.16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kütahya Simav’da saat 06.26’da bir deprem daha oldu. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
8 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2025-12-08 13:21:35 37.15444 30.85556 28.25 MW 4.9 Serik (Antalya)
2025-12-08 12:34:09 36.67278 30.765 16.93 ML 3.6 Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya)
2025-12-08 06:26:00 39.24639 28.97861 9.29 ML 3.1 Simav (Kütahya)
2025-12-08 06:25:25 39.26056 28.97389 9.16 ML 3.3 Simav (Kütahya)
2025-12-08 03:31:56 36.77139 30.54111 20.75 MW 4.3 Konyaaltı (Antalya)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.