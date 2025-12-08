Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 8 Aralık 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük deprem Antalya'da meydana geldi. İşte, 8 Aralık 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 13:55 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Antalya 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Antalya depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        3

        GECE DE DEPREM OLMUŞTU

        Kentte gece saatlerinde de 4.3'lük bir deprem meydana gelmişti. AFAD, saat 03.31’de meydana gelen depremin merkez üssünü Konyaaltı olarak açıklamıştı. Zeminden 20.75 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, il genelinde hissedilmişti.

        Saat 12:34'te Akdeniz'de Antalya Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kemer ilçesine 17.75 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 16.93 kilometre derinlikte ölçüldü.

        4

        KÜTAHYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.25’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 9.16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Kütahya Simav’da saat 06.26’da bir deprem daha oldu. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.29 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        5

        8 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

        2025-12-08 13:21:35 37.15444 30.85556 28.25 MW 4.9 Serik (Antalya)

        2025-12-08 12:34:09 36.67278 30.765 16.93 ML 3.6 Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya)

        2025-12-08 06:26:00 39.24639 28.97861 9.29 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-12-08 06:25:25 39.26056 28.97389 9.16 ML 3.3 Simav (Kütahya)

        2025-12-08 03:31:56 36.77139 30.54111 20.75 MW 4.3 Konyaaltı (Antalya)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Ocak’ta emekli maaşı ne kadar olacak?
        Ocak’ta emekli maaşı ne kadar olacak?
        Bankaların emekli promosyon ücretleri
        Bankaların emekli promosyon ücretleri
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları