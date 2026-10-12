28 yaralı! İşçi midibüsü devrildi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 20:27 Güncelleme:
Afyonkarahisar Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan midibüs, Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 28 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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