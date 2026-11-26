Samsun’un Atakum ilçesinde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın, evinin mutfağında yerde hareketsiz halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının cep telefonunun kayıp olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Seyhan Ergün (40), çocuklarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamadı. Kadının evine gelen komşusu, Ergün’ü mutfakta yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cep telefonunun kayıp olduğu da belirtildi.

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Ölümü şüpheli bulunan Seyhan Ergün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yanı sıra savcının talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de incelemelerde bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.