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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı açıkladı! 35 ilde Siber suçlarla mücadele operasyonu: 275 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 35 ilde Siber suçlarla mücadele operasyonu: 275 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 75'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        35 ilde operasyon: 275 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 35 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 275 şüphelinin yakalandığını, 75'inin tutuklandığını açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

        Şüphelilerden 75'i çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı, 46’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        5 BİN 62 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Öte yandan 1 Ocak-22 Ekim 2026 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 5 bin 62 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 21 bin 378 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 10 bin 769’u tutuklandı, 5 bin 260’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Aynı dönemde 45 bin 493 web sayfası engellendi, 89 bin 511 sanal medya hesabına erişim kısıtlandı ve 76 bin 887 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı.

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        #son dakika
        #İçişleri
        #EGM
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