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        Haberler Gündem Güncel 407 internet sitesine erişim engeli

        407 internet sitesine erişim engeli

        Jandarmanın siber devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik gibi suç unsurlarını içerdiği tespit edilen 407 internet sitesine erişim engellendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        407 internet sitesine erişim engeli

        Edinilen bilgiye göre, suçla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri devam ediyor.

        Bu kapsamda, 19-26 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucu 771 sosyal medya ve URL adresi incelendi.

        İncelemede, 344 internet sitesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 6 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ve 57 internet sitesinde müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi.

        Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen 407 internet sitesine erişim engellendi.

        Ayrıca bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında, Sincan ve Nallıhan'da birer olmak üzere 2 nitelikli dolandırıcılık olayı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #erişim engeli
        #dolandırıcılık
        #müstehcenlik
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