Altınova'nın Yeni Kum Adası Plajı yenilendi

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yenilenen Yeni Altınova Kum Adası Plajı, vatandaşların hizmetine açıldı.

Altınova Sahil İskele Bölgesi'nden köprüyle ulaşılan eşsiz adacıkta bulunan Mavi Bayraklı Kum Adası Plajı, yenilenen düzeniyle yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Her bütçeye uygun fiyat politikasıyla hizmet verecek plajda 50 şemsiye, 100 şezlong, 150 metrekare kapalı oturma alanı ve cankurtaran hizmetiyle güvenli, konforlu ve erişilebilir bir plaj deneyimi sunuluyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğal güzellikleri koruyarak nitelikli sosyal yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli, temiz ve ekonomik koşullarda denizin keyfini çıkarabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Yeni Altınova Kum Adası Plajı'na bekliyoruz" dedi.