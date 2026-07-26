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        Anayasa Mahkemesi Üyesi Kıratlı, Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı

        AYM Üyesi Metin Kıratlı, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki berraklığı ve turkuaz mavisi rengiyle bilinen Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 09:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AYM Üyesi Kıratlı, tüplü dalış yaptı

        Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Metin Kıratlı, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki berraklığı ve turkuaz mavisi rengiyle bilinen Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı.

        AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin farklı deniz noktalarında dalış gerçekleştiren Kıratlı, yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki Sakaryabaşı'nın tüplü dalış açısından Türkiye'nin en özel destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Sakaryabaşı'nın olağanüstü berraklığa sahip tatlı su kaynaklarıyla dalış tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunduğunu belirten Kıratlı, şunları kaydetti:

        "Bölgenin yüksek rakımda bulunması nedeniyle burada yapılan dalışlar irtifa dalışı olarak kabul edilmektedir. Su sıcaklığı yılın dört mevsiminde yaklaşık 20-22 derece arasında sabit seyretmektedir. Bu özelliği sayesinde Sakaryabaşı, yılın her döneminde güvenli ve konforlu dalış yapılabilen Türkiye'nin sayılı tatlı su dalış merkezlerinden biridir."

        Kıratlı, Sakaryabaşı'nın yalnızca dalış sporuyla ilgilenenler için değil, doğa tutkunları ve su altı fotoğrafçıları için de eşsiz bir destinasyon olduğunu belirterek, Eskişehir'in bu önemli değerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasının spor ve kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

        Ülkenin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Sakaryabaşı'nda gerçekleştirilen dalışta, su altındaki doğal yapı, berraklık ve biyolojik çeşitlilik görüntülendi.

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