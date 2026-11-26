Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), EAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Ankara Eczacı Odası iş birliğinde hayata geçirdiği "Evsel Atık İlaç Toplama Projesi" kapsamında vatandaşların kullanmadığı atık ilaçlar güvenli bir şekilde imha edilerek hem halk sağlığı hem de çevre sağlığını korumayı hedefleniyor.

Belediye, 2021 yılından bu yana kentin dört bir yanında 925 eczanede bulunan atık ilaç kutularındaki yaklaşık 127 ton ilacın imhasını güvenli ve insan sağlığına zarar vermeyecek koşullarda gerçekleştirdi.

Atık ilaçları vatandaşlar, Çankaya'da 2 merkez olmak üzere Akyurt, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerinde bulunan 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezlerine de teslim edebiliyor. Vatandaşlar ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait "İklim Ankara" mobil uygulaması bünyesinde yer alan "Atık Noktalar" sekmesindeki "Eczane" kısmından atık ilaç toplamak için hizmet veren eczanelerin konum bilgilerine erişerek en yakınındaki eczaneye de ulaşabiliyor.

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İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Sercan Gelener, atık ilaçların çevreye kontrolsüz şekilde atılmasını engellemek ve gelecek nesillere daha temiz bir Ankara bırakmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi entegre atık yönetim sistemimizin önemli bir parçası da evsel nitelikli atık ilaçların bertarafı kampanyasıdır. Ankara il sınırlarımızdaki 925 tane eczanemizde evsel nitelikli atık ilaçlarımızı alıp son sistem yakma tesisimizde bin 100 santigrat derecede yakarak doğaya ve halk sağlığına zarar vermeden bertarafını sağlıyoruz. Bununla beraber 'İklim Ankara' uygulamamız üzerinden hem eczacılarımız hem vatandaşlarımız atıklarını eczanelerimize ulaştırabiliyor, taleplerini iletebiliyor. Çevreci ve sürdürülebilir belediyecilik çalışmalarımız devam edecektir."

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Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ahmet Çakan ise "Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 2020 yılında atık ilaçların doğru bertaraf edilmesiyle ilgili olarak bir protokol imzaladık ve 2021 yılında çalışmalara başladık. Protokol sayesinde talep eden eczanelerimize Büyükşehir Belediyemiz tarafından atık ilaç kutuları yerleştirildi ve vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi geçen ilaçların eczanelerimize getirilmesi sağlandı. Kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların çöpe atılması veya lavaboya dökülmesi bu ilaçların kalıntılarının toprağa veya suya karışma ihtimaline sebep olabiliyor. 2021 yılından bu yana yaklaşık 127 ton ilacın doğru bir şekilde bertaraf edilmesi sağlandı" diye konuştu.