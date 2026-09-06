Antalya Havalimanı'nda 18,9 kilo likit metamfetamin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, havayoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki kişinin beraberindeki iki valizi kontrol etti. Aramalarda, pet şişelere konulmuş halde 6 kilo 572 gram ağırlığında ve likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Kontrollerin devamında ise çeşitli kıyafet ve eşyalara emdirildiği düşünülen 12 kilo 350 gram ağırlığında yine likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler bulundu.

Operasyon sonucunda toplam 18 kilo 921 gram maddeye el konulurken, maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon 955 bin TL olduğu bildirildi. 2 şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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Açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.