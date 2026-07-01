Bahçelievler'de 100 çocuğa daha bisiklet

Bahçelievler Belediyesi'nce 100 çocuğa daha bisiklet hediye edildi
Bahçelievler Belediyesince "Her Ay 100 Bisiklet" projesi kapsamında 100 çocuğa bisiklet dağıtıldı
Bahçelievler Belediyesi'nce çocukların spora ve sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla sürdürülen "Her Ay 100 Bisiklet" projesi kapsamında "42'inci Geleneksel Bisiklet Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.
Törende 100 çocuk daha bisiklet sahibi olurken, bugüne kadar bisiklet hediye edilen çocuk sayısı 4 bin 200'e ulaştı.
Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bisiklet dağıtımının 42 aydır sürdüğünü kaydetti. Bisiklet kullanımının doğaya zararı olmadığını, kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Bahadır, fosil yakıt kullanımı azaltılırsa gençlere daha temiz, daha yeşil ve su sıkıntısı olmayan bir dünya bırakılabileceğini ifade etti.
Bahadır, çocuklarla güçlü iletişim kurmanın önemine dikkati çekerek, "Evlatlarımız bizden çekinmemeli, hata yaptıklarında korkmadan gelip bizimle konuşabilmelidir. Çocuklarımızın sporla sanatla ve eğitimle iç içe büyümesi için hep birlikte gayret göstermeliyiz" dedi.
Program, çocuklara bisikletlerin teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.