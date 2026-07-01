Bahçelievler'de 100 çocuğa daha bisiklet

Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri: En düşük emekli aylığı ne olacak? Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz, 1 temmuz itibarıyla hayatımıza giren 3 yeni uygulama

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama geldi. Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam bell... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama geldi. Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.TRUMP: İRAN İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZDünya, ABD - İran arasındaki mutabakat görüşmelerini takip ediyor. Öğleden sonra ABD Başkanı Trump'tan "İran ile mükemmel bir toplantı yaptık, çok iyi anlaşıyoruz. İran'ın nükleer silahsızlandırılması yolunda ilerliyoruz." açıklaması geldi. NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE: TÜRKİYE SON DERECE ÖNEMLİ7-8 temmuzda Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi açıklamalar ve değerlendirmeler peş peşe geliyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, "Türkiye, son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan. Son derece iyi donanımlı, eğitimli. Devasa savunma sanayisi avantajına sahip" dedi.BAKAN FİDAN: TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ DAHA YAPICI İLERLİYORAB heyeti dün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, bu ziyarete ilişkin açıklama yaparak "Türkiye-AB ilişkileri daha yapıcı ilerliyor. Göç, vize konuları konuşuldu" dedi.CHP'NİN KURULTAY DAVASINDA TANIK ADEM SOYTEKİN DİNLENDİCHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Duruşmada konuşan tanık Adem Soytekin, "Daireler bedelsiz değil, parayla satıldı. Ödeme seçenekleri iyiydi. Genelde isim olarak CHP'ye yakın isimler, meclis üyeleri, milletvekili adaylığı yapmış isimler, delegeler var. Liste incelendiğinde görülecektir. Bize amacı söylenmedi. Bu daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi" dedi.YKS'DE BİR SORU İPTAL EDİLDİ, BİR SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİHer yıl milyonlarca genç üniversite eğitimi için YKS'ye giriyor. YKS'de bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre; AYT'de bir soru iptal edilirken, bir sorunun da yanıtı değişti.1 TEMMUZ İTİBARIYLA HAYATIMIZA GİREN 3 YENİ UYGULAMABugün 1 Temmuz 2026 ve bugünden itibaren hayatımıza giren 3 yeniliğe bakacağız şimdi. Artık trafik sigortasında yeni kurallar devreye alınırken, restoran ve kafelerde "şeffaf menü" uygulaması zorunlu hale geldi. Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla Depozito İade Sistemi uygulamaya alındı.TRUMP'IN KRİPTODA GELİRİ YÜZDE 777 ARTTIABD Hükümet Etik Ofisi tarafından yayımlanan 927 sayfalık yıllık finansal bildirim raporuna göre, Başkan Trump'ın ailesinin kripto para girişimlerinden geçen yıl 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirdi. Raporlar, gelirin büyük kısmının dijital varlıklardan elde edilidiğini gösteriyor. Ayrıca rapora göre Trump'ın kurduğu iki kripto işletmesinde de yatırımcılar büyük zarara uğradı. Daha Az Göster