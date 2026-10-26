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        Haberler Gündem Çevre Bursa Büyükşehir'den kapasite artırımı ile çiftçiye can suyu

        Bursa Büyükşehir'den kapasite artırımı ile çiftçiye can suyu

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'in Alaylı Mahallesi'nde yürütülen Alaylı Sulama Göleti kapasite artırma çalışmasıyla, 595 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacı karşılanacak. Proje için harekete geçen BUSKİ ekipleri, su kaynaklarını desteklemek amacıyla Evkaya Deresi'nden gölete ulaşan yeni bir iletim hattı oluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Bursa'da kapasite artırımı ile çiftçiye can suyu
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        Bursa'da altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Dokuzuncu ayda 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliğine imza attı. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin suya erişimini kolaylaştırmak ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Yenişehir'de önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Alaylı Mahallesi'nde yürütülen Alaylı Sulama Göleti kapasite artırma çalışmasının, bölgedeki çiftçilerin yaşadığı sulama suyu problemine kalıcı çözüm olması hedefleniyor.

        Mevcutta 240 bin metreküp depolama hacmine sahip Alaylı Sulama Göleti, azalan yağışlar ve artan tarımsal sulama ihtiyacı nedeniyle bölgedeki üreticilerin su talebini karşılamakta yetersiz kalıyor. Sorunun çözümü için harekete geçen BUSKİ ekipleri, su kaynaklarını desteklemek amacıyla Evkaya Deresi'nden gölete ulaşan yeni bir iletim hattı oluşturuyor. Projede çalışmalar devam ederken, sistemin yakın zamanda hizmete alınması planlanıyor. Mahalleye yapılan yatırım, 595 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacını karşılayacak.

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        Alaylı Mahalle Muhtarı Kadir Çevik, ağırlıklı olarak hayvancılık yapılan bölgede yem ihtiyacının tarım ürünleri üzerinden karşılandığını belirtti. İklim değişikliği kaynaklı yaşanan kuraklık nedeniyle göletin mevcut su hacminin tarımsal sulamaya yetmediğini söyleyen Çevik, yürütülen çalışmalar tamamlandığında bölgedeki ihtiyacın karşılanacağını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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