Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda da etkisini göstermeye başladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Lapseki, Gelibolu ve Karabiga açıklarında yoğun müsilaj oluşumu gözlemledik. Rüzgarın etkisiyle henüz su yüzeyinde yoğun bir birikim görmüyoruz ancak su kolonunda oldukça fazla müsilaj bulunuyor" dedi.

DHA'nın haberine göre Marmara Denizi'nde 2020 yılında görülmeye başlanan ve 2021 yılında ciddi bir çevre felaketine dönüşen müsilaj, bu yıl yeniden ortaya çıktı.

Oluşum, Çanakkale Boğazı'nda da etkisini göstermeye başladı. Geçen günlerde boğazın bazı noktalarında az miktarda gözlemlenen müsilaj, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle arttı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, son yıllarda bu dönemlerde gözlemlenen müsilaj oluşumuyla bu yıl da karşı karşıya kalındığını belirtip, "Yaklaşık 2,5-3 haftadır hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunun yanı sıra lodosun da etkili olduğunu görüyoruz. Deniz suyu sıcaklıkları 18-19 derece civarında" diye konuştu.

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'AŞIRI ÇOĞALMA İLE PLANKTON PATLAMALARI MEYDANA GELEBİLİR'

Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Yüksek su sıcaklığı, güneş ışığı ve ortamda azot, fosfor gibi besin elementlerinin yoğun olarak bulunması, fitoplankton olarak adlandırdığımız mikroskobik bitkisel organizmaların fotosentetik aktivitelerini ve çoğalma hızlarını artırabiliyor. Uygun çevresel koşullar altında bu organizmaların aşırı çoğalmasıyla plankton patlamaları meydana gelebiliyor. Bu organizmaların ürettiği organik salgıların ve hücresel materyalin birikmesi sonucunda ise su yüzeyinden deniz tabanına kadar, su kolonu boyunca kurdele ve ipliksi yapılar şeklinde müsilaj oluşumlarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

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ŞİKAYETLER ÜZERİNE İNCELEME

Müsilaj oluşumunun ilk olarak Gemlik Körfezi'nde yoğunluk kazandığını belirten Prof. Dr. Büyükateş, "Özellikle balıkçılarımızdan gelen şikayetler üzerine incelemelerimize başladık. Lapseki, Gelibolu ve Karabiga açıklarında su kolonunda yoğun müsilaj oluşumu gözlemledik. Rüzgarın etkisiyle henüz su yüzeyinde yoğun bir birikim görmüyoruz ancak su kolonunda oldukça fazla müsilaj bulunuyor. Meteorolojik koşulların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte sistemin yeniden dengeye kavuşmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

'BU ORGANİZMALAR BÖLÜNEREK ÇOĞALIYOR'

Mevcut çevresel koşullar ve sistemdeki yüksek besin elementi yükü nedeniyle aktivitenin sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Büyükateş, "Ancak şu anda deniz suyu sıcaklıklarının 18-19 derece civarında seyretmesi ve güneş ışığının etkisiyle fotosentetik aktivite devam ediyor. Mikroskobik boyutlardaki bu organizmalar bölünerek çoğalıyor. Ortamda azot ve fosfor gibi besin elementlerinin yoğun olarak bulunması, rüzgarın etkisiyle meydana gelen su hareketleri ve silikat da dahil olmak üzere besin elementlerinin taşınımı, fitoplankton aktivitesinin devam etmesine katkı sağlayabiliyor. Çanakkale, rüzgarın ve akıntıların etkili olduğu bir bölge. Mevcut çevresel koşullar ve sistemdeki yüksek besin elementi yükü nedeniyle bu biyolojik aktivite maalesef devam ediyor" dedi.