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        Haberler Gündem Güncel Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın

        Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın

        Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 22:48 Güncelleme:
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        Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın

        Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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