Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yangın
Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 22:48 Güncelleme:
Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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