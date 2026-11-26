Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam’a önemli hizmetlerde bulunduğuna şahitlik ettiğim, kendilerinden ders alma feyzine eriştiğim muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ali Kemal hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın" dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İlim ve irşada adanmış bir ömür geçiren muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut hocamızın vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhum Ali Kemal hocamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.