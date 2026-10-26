Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Erzincan'da 30 bin metrekarelik TIR parkı protokolü

        Erzincan'da 30 bin metrekarelik TIR parkı protokolü

        Erzincan Belediyesi ile S.S. Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi arasında 30 bin metrekarelik TIR parkı yapımı için protokol imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erzincan'da TIR parkı protokolü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile S.S. Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Harun Karakaş tarafından imzalanan protokol kapsamında; belediyeye ait 30 bin metrekarelik alan üzerine TIR parkı inşa edilecek.

        Hayata geçirilecek TIR parkı ile, belediye sınırları içerisinde nakliye işi yapan büyük araçların tek bir alanda toplanarak şehir içi trafiğinin rahatlatılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, nakliye işi yapılacak alanlara kolay ulaşımın sağlanarak kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması, nakliye işi yapan esnafların çalışma şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Batan teknedeki kayıp doktor aranıyor

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında 'Elif'im' isimli özel gezi teknesinin su alarak batması sonucu kaybolan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin B.'yi arama-kurtarma çalışmaları, bugün de denizden ve havadan sürüyor. (DHA)

        #erzincan haberleri
        #tır parkı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Maçın ilk 11'i belli oldu!
        Maçın ilk 11'i belli oldu!
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!