Erzincan'da TIR parkı protokolü

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile S.S. Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Harun Karakaş tarafından imzalanan protokol kapsamında; belediyeye ait 30 bin metrekarelik alan üzerine TIR parkı inşa edilecek.

Hayata geçirilecek TIR parkı ile, belediye sınırları içerisinde nakliye işi yapan büyük araçların tek bir alanda toplanarak şehir içi trafiğinin rahatlatılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, nakliye işi yapılacak alanlara kolay ulaşımın sağlanarak kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması, nakliye işi yapan esnafların çalışma şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.