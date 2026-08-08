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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum’da iki çocuğunu balkonda tutan baba polis tarafından etkisiz hale getirildi

        Erzurum’da iki çocuğunu balkonda tutan baba polis tarafından etkisiz hale getirildi

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini kararından vazgeçirmek isteyen Burhan K., 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu balkonda alıkoydu. Eşinin "Çocukları bırak, beni rehin al" dediği sırada polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 20:32 Güncelleme:
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        Çocuklarını balkonda alıkoydu

        Erzurum’da boşanma aşamasındaki eşinin kararından vazgeçmesini isteyen Burhan K. (39), 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu balkonda alıkoydu. Polis ekipleri, şüpheliyi bir anlık boşluğundan yararlanarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Zeynep Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, eşi A.K.’nin ailesinin yanına giderek ayrı yaşamaya başlamasının ardından barışmak isteyen Burhan K., iki çocuğunu da yanına alarak balkona çıktı.

        BALKON KAPISINI BAZAYLA KAPATTI

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        Burhan K., balkon kapısının açılmaması için önüne baza dayadı. Çocuklarıyla birlikte balkonda bağırmaya başlaması üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Burhan K.’yı eyleminden vazgeçirmeye çalışırken, şüpheli eşinin olay yerine gelmesini istedi.

        İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla binanın önüne hava yastığı açarken, polis ekipleri de kapının açılamaması ihtimaline karşı koçbaşı hazırladı.

        “ÇOCUKLARI BIRAK, BENİ REHİN AL”

        Olay yerine gelen A.K., polis ekipleriyle birlikte eşini ikna etmeye çalıştı. Dairenin kapısını aralayan Burhan K.’ya, “Çocukları bırak, beni rehin al” diyen A.K.’nin sözleri sırasında şüphelinin dikkatinin dağılmasını fırsat bilen polisler eve girdi.

        Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen Burhan K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki çocuk ise annelerine teslim edildi.

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