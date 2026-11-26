Daha yaşanabilir, çevre dostu ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle hayata geçirilen Arabasız Pazar etkinliği, bu hafta da Eskişehirlileri bir araya getirecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Arabasız Pazar etkinliği kapsamında Atatürk Bulvarı'nın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile MMM Migros arasındaki tek yönlü 700 metrelik bölümü 12.00 ve 18.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Eskişehirliler; scooter, kaykay, paten ve bisikletleriyle alana gelerek güvenle hareket edecek. Araç kullanımını azaltmak, çevre bilincini artırmak ve kent sokaklarını insanlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen Arabasız Pazar, Eskişehirlilere günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak kenti farklı bir gözle deneyimleme fırsatı sunacak.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tüm Eskişehirlileri 29 Kasım Pazar günü Arabasız Pazar etkinliğine katılmaya davet etti.