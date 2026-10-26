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        Eskişehir'de su yüklemede dijital dönem başladı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "ES2026 Yeni Nesil Sayaç ve Online Ödeme Sistemi" düzenlenen lansmanla tanıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Eskişehir'de su yüklemede dijital dönem
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        Eskişehir'de, ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen "ES2026 Yeni Nesil Su Sayacı ve Online Ödeme Sistemi" ile ön ödemeli su yükleme işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, su yüklemek için fiziksel yükleme noktalarına gitmek zorunda kalmadan işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.

        ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde gerçekleştirilen lansmana Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdür Vekili Niyazi Solak, daire başkanları, belediye bürokratları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Lansmanda, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen yeni nesil sayaç teknolojisi, online ödeme altyapısı ve abonelik yönetim sisteminin ayrıntıları paylaşıldı.

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        Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin olağan genel kurulu için Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, lansmana gönderdiği video mesajla katıldı. Başkan Ünlüce, Eskişehirlilere kilometrelerce uzaktan seslendiği mesajında, yeni nesil sayaç sisteminin ESKİ çalışanlarının Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarıyla hayata geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün bizim için çok önemli ve 26 Ekim’de sizlere ESKİ Genel Müdürlüğümüz çalışanları tarafından Ar-Ge ve mühendislik hizmetleriyle hayata geçirilen yeni nesil su sayacı modelimizi tanıtacağız. Aynı zamanda su yüklemede de online sisteme geçeceğiz. Çalışma arkadaşlarım bununla ilgili sizlere ayrıntılı bilgi verecekler ve sizler aracılığıyla Eskişehirlilerin, hemşehrilerimizin bu hizmeti daha iyi tanımasına vesile olacaklar. Ben buradan, kilometrelerce uzaktan sizlere sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu önemli toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık."

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        Lansmanda konuşan ESKİ Genel Müdürü Niyazi Solak, ESKİ bünyesinde yürütülen çalışmaların güçlü bir ekip anlayışına dayandığını belirtti. Solak, yeni nesil sayaç sisteminin geliştirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şöyle konuştu:

        "Burası çok büyük ve güçlü bir organizasyon. Ben de bu organizasyonun bir parçası olduğum için tüm çalışma arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Yapmaktan daha önemli olan, yaptığımız şeyin devamlılığını sağlayabilmektir. Ön ödemeli sayaç sistemi 2000 yılından beri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. 2000 yılından günümüze kadar ön ödemeli sayaç sistemini başarıyla yürüten arkadaşlarımıza burada bir kez daha teşekkür ediyorum."

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        Nisan ayında saha testlerine başlanan yeni nesil sayaç sistemi, inşaatı tamamlanarak kullanıma açılan yeni yapılarda devreye alınırken, mevcut aboneler de talepleri doğrultusunda sayaçlarını yenileyerek bu yenilikçi hizmetten yararlanabilecek.

        Yeni sistemle birlikte mevcut sayaçların kullanımına ilişkin süreç de açıklandı. Yeni aboneliklerde yeni nesil sayaçlar kullanılacak. Mevcut sayacını değiştirmek isteyen vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunabilecek. Eski sistemle devam etmek isteyen aboneler ise mevcut sayaçlarını kullanmayı sürdürebilecek.

        Öte yandan, mevcut su yükleme noktaları da hizmet vermeye devam edecek. Sistemin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla tanıtım videoları ve PDF formatında bilgilendirme dokümanlarının hazırlanacağı, böylece vatandaşların yeni uygulamaya kolaylıkla uyum sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

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        #dijital
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