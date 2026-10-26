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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! 2 can kaybı var

        Feci kaza! 2 can kaybı var

        Tokat'ta feci bir kaza meydana geldi. Olayda tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Feci kaza! 2 can kaybı var

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR’la çarpışan traktördeki Hatice Bolat (75) hayatını kaybetti, eşi Zülfikir Bolat (71) ise ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Çakır köyü yönünden gelerek kavşağa giren Zülfikir Bolat yönetimindeki traktör ile Erbaa'dan Niksar yönüne giden Piyade Uzman Çavuş B.A. (34) yönetimindeki askeri malzeme taşıyan 176 plakalı TIR çarpıştı.

        Kazada traktör sürücüsü Zülfikir Bolat ağır yaralanırken, yanındaki eşi Hatice Bolat hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zülfikir Bolat ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü B.A. ise gözaltına alındı.

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        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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