Çalışmaya 2024'te başladıklarını ve dere kenarlarına, çöplere atılarak çevre kirliliğine neden olan yünleri topladıklarını belirten Baran, şunları kaydetti: "Yıkama işleminden sonra yünlerin AR-GE ve laboratuvar çalışmalarını yaptık. Yaptığımız çalışmalarda bu yünleri ürüne çevirebileceğimizi fark ettik. Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ipliğe dönüştürdüğümüz yünlerden giyim ve aksesuar ürünleri hazırlamaya başladık. Şimdi çeşitliliğimizi artırmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Bölgesel olarak başlattığımız çalışmalar şu anda ülkemizde yaygın halde. Ayrıca şu anda markamızı aldık. Markamızı almak da bizi bu anlamda güçlendirdi, daha büyük cesaret verdi. Bundan sonra Norduz dokumaları Kardel adı altında tüm piyasada ve uluslararası firmalarda, tekstil firmalarında yer alacak."