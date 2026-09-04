DGS TERCİH SONUÇLARI 2026 || Gözler ÖSYM Takviminde! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL NEREDEN SORGULANIR?

DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanır; adaylar bu sayfaya erişim sağladıktan sonra ilgili "DGS Yerleştirme Sonuçları" duyurusuna tıklayıp T.C. Kimlik Numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini (veya e-Devlet ile giriş seçeneğini) kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kazandıkları üniversite ile bölüm bilgilerine anında ulaşabilirler.