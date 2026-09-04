Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem DGS TERCİH SONUÇLARI 2026 || Gözler ÖSYM Takviminde! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

        DGS TERCİH SONUÇLARI 2026 || Gözler ÖSYM Takviminde! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

        İki yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçmek için DGS'ye giren adaylar 26 Ağustos - 3 Eylül arasında tercihlerini yaptılar. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorusunun cevabına çevrildi. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2026 DGS tercih sonuçları ile ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 14:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek için tercih yapan öğrenciler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulanan sorunun detaylarıyla ilgili merak edilenler...

        2

        DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        DGS 2026 tercih süreci 3 Eylül Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. Böylelikle DGS tercih sonuçları da emrak edilip araştırılmaya başladı. Ancak hemen belirtelim ki tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

        3

        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıllardaki deneyimler göz önünde bulundurulduğunda DGS tercih sonuçlarının 7 - 8 Eylül tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

        4

        DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL NEREDEN SORGULANIR?

        DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanır; adaylar bu sayfaya erişim sağladıktan sonra ilgili "DGS Yerleştirme Sonuçları" duyurusuna tıklayıp T.C. Kimlik Numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini (veya e-Devlet ile giriş seçeneğini) kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kazandıkları üniversite ile bölüm bilgilerine anında ulaşabilirler.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO
        #dgs
        #ÖSYM
        #sonuçlar
        #tercih
        #2026
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melih Gökçek ifade verdi
        Melih Gökçek ifade verdi
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 4 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Eylül 2026 haberleri
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        ABD İran'a asker konuşlandırma süresini uzattı mı?
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası