DGS TERCİH SONUÇLARI 2026 || Gözler ÖSYM Takviminde! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
İki yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçmek için DGS'ye giren adaylar 26 Ağustos - 3 Eylül arasında tercihlerini yaptılar. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorusunun cevabına çevrildi. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2026 DGS tercih sonuçları ile ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...
DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek için tercih yapan öğrenciler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulanan sorunun detaylarıyla ilgili merak edilenler...
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS 2026 tercih süreci 3 Eylül Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. Böylelikle DGS tercih sonuçları da emrak edilip araştırılmaya başladı. Ancak hemen belirtelim ki tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıllardaki deneyimler göz önünde bulundurulduğunda DGS tercih sonuçlarının 7 - 8 Eylül tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL NEREDEN SORGULANIR?
DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanır; adaylar bu sayfaya erişim sağladıktan sonra ilgili "DGS Yerleştirme Sonuçları" duyurusuna tıklayıp T.C. Kimlik Numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini (veya e-Devlet ile giriş seçeneğini) kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kazandıkları üniversite ile bölüm bilgilerine anında ulaşabilirler.