İstanbul, Bursa ve Ordu'da sağanak alarmı sonrası deniz kahverengiye döndü: Kıyılarda son durum
İstanbul, Ordu ve Bursa'da etkili olan sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
İstanbul, Ordu ve Bursa’da etkili olan sağanak yağışın ardından, karadan taşınan çamurlu suların denize karışmasıyla kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
İstanbul'da sağanak yağışın ardından, İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla süren sağanak, Boğaz'ın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.
Özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayıldığı gözlendi.
Yağışla birlikte karadan taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu, Boğaz'ın kıyı kesimlerinde kahverengi görünüm oluştu.
Deniz yüzeyindeki renk değişiminin, Eminönü kıyılarından Topkapı Sarayı açıklarına kadar uzanan alanda etkili olduğu görüldü.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla birlikte dereler ve ırmaklar aracılığıyla denize ulaşan yağmur suları, kıyı kesimlerinde denizin renginin değişmesine neden oldu. Yağış sonrası akarsuların taşıdığı suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde farklı renk tonları ortaya çıktı.
Özellikle dere ve ırmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalarda gözlenen renk değişimi, sahil kesiminde dikkat çekti. Denizde oluşan renk farklılığı kıyı boyunca gözlemlendi.
Bursa genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Mudanya ilçesinde kıyı kesiminde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Yağışla birlikte karadan denize ulaşan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine neden oldu